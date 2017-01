Krefeld Pinguine gehen in München unter

Die Krefeld Pinguine haben am Mittwochabend (25.01.2017) beim EHC RB München eine 2:7-Abfuhr erhalten. Damit haben die Münchner die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) zurückerobert, während Krefeld mit Blick auf die Play-offs keinen Boden gutmachen konnte.

Brooks Macek (12. Minute), Frank Mauer (15.), Richie Regehr (24.), Jason Jaffray (32.), Mads Christensen (47.), Keith Aucoin (50.) und Daryl Boyle (55.) waren für den Meister erfolgreich. Mike Little (3.) und Dragan Umicevic (40.) trafen für die Gäste.

Kölner Haie drehen Spitzenspiel

Jubel bei den Kölner Haien

Dass die Münchner nun wieder Erster sind, haben sie auch den Kölner Haien zu verdanken. Die hatten zuvor am Dienstag das Spitzenspiel der DEL gegen die Nürnberg Ice Tigers in einem furiosen Schlussdrittel gedreht. DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer brachte die Nürnberger mit seinem 20. Saisontor (21.) vor 11.473 Zuschauern zunächst mit 2:1 in Führung. Schon das frühe 1:0 durch Leonhard Pföderl hatte Reimer vorbereitet (7.). Patrick Hager hatte zwischenzeitlich für die Haie ausgeglichen (20.).

Zu Beginn des Schlussdrittels allerdings brachten sich die undisziplinierten Nürnberger mit fünf Strafzeiten in fünf Minuten selbst um den Sieg. Der langjährige NHL -Profi Christian Ehrhoff (45. und 48.) und Philip Gogulla (47.) drehten in Überzahl das Spiel zugunsten der Kölner.

DEG weiter in der Krise

Die Eisbären Berlin, nach acht Niederlagen in den vergangenen neun Spielen auf den zehnten Platz abgerutscht, punkteten beim 2:1 gegen die Düsseldorfer EG dreifach, die damit immer tiefer in die Krise rutscht. Den letzten Platz gaben die Schwenninger Wild Wings mit dem 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) gegen die Iserlohn Roosters an die Sauerländer ab.

Stand: 25.01.2017, 22:59