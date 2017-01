Kölner Haie drehen Spiel in Berlin

Köln gewann trotz eines Rückstands mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) und bleibt mit 65 Punkten Tabellendritter hinter Spitzenreiter München und den Nürnberg Ice Tigers. Berlin kassierte die fünfte Niederlage in Serie und ist mit 49 Zählern weiter Achter.

Berlin im ersten Abschnitt überlegen

Die Haie begannen vor 14.200 Zuschauern stark und erspielten sich in der ersten Hälfte des ersten Drittels eine Vielzahl von Chancen. Berlin steigerte sich und begegnete dem präzisen Kölner Passspiel mit aggressivem Forechecking. In der 13. Minute nutzte Berlins Jamie McQueen eine Unaufmerksamkeit in der Haie-Abwehr zum 1:0. Nur eine Minute später hatte Kyle Wilson sogar das 2:0 auf dem Schläger, doch der Kanadier verfehlte das Tor knapp. In der Schlussminute des Auftaktdrittels verhinderte der erneut glänzend aufgelegte Haie-Goalie Gustaf Wesslau mit einer Parade gegen den völlig frei stehenden Daniel Fischbuch einen höheren Rückstand.

Abgezockte Kölner drehen Spiel

Im Mittelabschnitt boten sich beiden Teams deutlich weniger Tormöglichkeiten, das Spiel wurde unruhiger. Dennoch präsentierte sich Köln äußerst effektiv. Zunächst glich Kölns Star-Verteidiger Christian Ehrhoff per Schlagschuss unter die Latte aus (27.). Dann startete Nico Krämmer während einer Unterzahl nach einem abgeblockten Schuss ein sehenswertes Solo, das er mit dem Treffer zum 2:1 abschloss (33.).

Wesslau verhindert weitere Gegentore

Im Schlussabschnitt konzentrierten sich die Haie auf die Verteidigung und lauerten auf Kontermöglichkeiten. Berlin drückte auf den Ausgleich, doch Wesslau brachte die Hauptstädter mit insgesamt 29 Saves zur Verzweiflung. Nach einer Auszeit kurz vor Spielende griff Berlin in Überzahl mit sechs Feldspielern an, doch zu einem Tor reichte es nicht mehr.

