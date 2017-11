Düsseldorfer EG ist beim Meister chancenlos

Die Düsseldorfer EG hat sich mit einem punktlosen Spielwochenende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Länderspielpause verabschiedet. Nachdem es am Freitag gegen Schwenningen bereits in eigener Halle eine 1:3-Niederlage setzte, zogen die Rheinländer am Sonntag (05.11.2017) beim EHC München, dem Meister der vergangenen beiden Spielzeiten, mit 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) den Kürzeren.

Brandt trifft zum zwischenzeitlichen Ausgleich

Zunächst konnte Marcel Brandt (15. Minute) die 1:0-Führung der Gastgeber durch Steven Pinizzotto (11.) noch ausgleichen. Aber Frank Maurer (17.) und Keith Aucoin (37.) schossen für die Münchner dann einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Davon erholten sich die Düsseldorfer nicht und kassierten im Schlussabschnitt durch Jerome Flaake (53.) und Maximilian Kastner (56.) zwei weitere Tore.

Kölner erhalten Dämpfer in Bremerhaven

Die Kölner erhielten bei den Bremerhaven Pinguins mit 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) ebenfalls einen Dämpfer. Das Team von Trainer Cory Clouston kämpfte sich nach einem 0:3 Rückstand zwar durch einen Doppelschlag von Benjamin Hanowski (26.) und Christian Ehrhoff (27.) zwar bis auf 2:3 heran, konnte im letzten Drittel aber keine weiteren Treffer nachlegen.

Roosters setzen Höhenflug fort

Rob Daum, Trainer der Roosters

Dagegen haben die Iserlohn Roosters ihren Höhenflug in der DEL fortgesetzt. Der 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)-Erfolg gegen den ERC Ingolstadt war bereits ihr vierter Sieg in Serie. Für Ingolstadt war es die siebte Niederlage in Folge. Nach einem torlosen Auftaktdrittel schoss Iserlohns Topscorer Jack Combs sein Team in der 32. Minute auf die Siegerstraße. Alexander Bonsaksen (42.) und Chad Costello (48.) bauten die Führung im Schlussdrittel aus, ehe Brett Olson (53.) mit dem 1:3 zumindest noch verhinderte, dass die Roosters ihren ersten Shutout in dieser Saison feiern konnten. Als der ERC in der Schlussphase seinen Keeper vom Eis nahm, traf Christopher Brown (59.) zum 4:1-Endstand. Mit diesem Sieg bleiben die Roosters auf Tuchfühlung mit Rang sechs, der dem Team von Trainer Rob Daum am Ende der Hauptrunde das direkte Playoff-Ticket bescheren würde.

Höchster Saisonsieg für Pinguine

Von den Playoff-Rängen sind die Krefeld Pinguine zwar ein gutes Stück entfernt, aber immerhin haben sie am Sonntagabend mit einem 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)-Sieg im Kellerduell mit den Straubing Tigers den Absturz ans Tabellenende verhindert. Kurt Davis (8.), Mathias Trettenes (26.), Martin Ness (40.) und Marcel Müller (59.) sorgten für den höchsten Krefelder Sieg in dieser Spielzeit. Für Pinguine-Keeper Patrick Klein war es gleichzeitig der erste Shutout.

