DEL - Iserlohn zurück in der Erfolgsspur

Die Roosters bezwangen am Sonntag (19.11.2017) die Adler aus Mannheim mit 1:0. Der entscheidende Treffer fiel im zweiten Drittel. In Überzahl wurde der Druck der Iserlohner zu groß, letztlich war es Johan Larsson, der Adler-Goalie Ched Pickard bezwang. Durch den fünften Sieg in den letzten sechs Liga-Spielen springt Iserlohn auf Tabellenplatz acht.

Am Abend ist die DEG noch in Ingolstadt gefordert. Zudem empfängt Köln den EHC München und Krefeld spielt in Berlin.