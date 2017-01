Die Düsseldorfer EG vor schweren Aufgaben

Nur einen einzigen Sieg gab es für die Fans der Düsseldorfer EG in den letzten acht DEL-Spielen zu bejubeln. Zwar haben die Rheinländer als Elfter zwei Partien weniger auf dem Konto als Berlin auf Rang zehn, dennoch trennen die DEG bereits acht Punkte von den Playoff-Plätzen. Da wäre ein Erfolgserlebnis am Wochenende enorm wichtig. Allerdings könnten die kommenden Aufgaben schwieriger kaum sein: Am Freitag (20.01.2017) treten die Düsseldorfer bei den Ice Tigers aus Nürnberg an. Am Sonntag kommt der Nachbar aus Köln zum rheinischenDerby. Damit spielt das Team von Chefcoach Christof Kreutzer binnen zwei Tagen gegen den Tabellenzweiten und -dritten.

Die Franken haben beeindruckende Wochen hinter sich. Von den vergangenen zehn Begegnungen konnten sie neun für sich entscheiden. Darunter der 2:1-Erfolg beim Ligaprimus und Meister EHC München. Trotz der eigenen Niederlagenserie und dem scheinbar übermächtigen Gegner gibt sich Kreutzer vor dem Duell mit Nürnberg aber kämpferisch: "Wir müssen das Spiel zu 100 Prozent konzentriert angehen. Dann haben wir auch gegen so einen starken Gegner eine Chance."

Iserlohn stark dezimiert nach Wolfsburg

Noch schlechter als für die DEG läuft es in der aktuellen Saison für die Iserlohner. Mit 38 Punkten liegen die Roosters am Ende der Tabelle - gingen nur in einem der letzten zehn Spiele als Sieger vom Eis. Und auch personell gehen die Sauerländer vor dem Spiel in Wolfsburg am Stock. Mit Torwart Chet Pickard, den Verteidigern Michél Periard und Hannu Pikkarainen, sowie den Stürmern Brad Ross und Matt Halischuk fallen insgesamt fünf Spieler aus, die eigentlich Stammkräfte im diesjährigen Kader der Roosters sind. Nach der Suspendierung von Stürmer Blair Jones standen damit am Donnerstag im vorläufigen Line-up der Gäste zwölf Stürmer und nur fünf Verteidiger, wobei hinter Denis Shevyrin auch noch ein dickes Fragezeichen steht. Er konnte erkrankt nicht mittrainieren, hofft aber auf einen Einsatz.

Zwar machte Trainer Jari Pasanen keinen Hehl daraus, dass Wolfsburg als Favorit in die Partie geht, sagte aber auch: "Wichtig ist nicht, wer auf dem Eis steht, sondern, dass man den Gameplan endlich auch über sechzig Minuten umsetzt."

Krefeld und Köln wollen zu Hause nachlegen

Die Krefeld Pinguine stehen zwar nur einen Rang besser da als Iserlohn, immerhin konnten sie durch den Sieg gegen die Roosters aber etwas Selbstvertrauen tanken. Doch damit der Erfolg auch was wert war, müssen sie gegen Augsburg nachlegen. Dass sich Krefeld durchaus etwas ausrechnen darf, zeigen die bisherigen Saisonduelle. Dabei gab es in Augsburg (3:4 n.V.) und in Krefeld (3:4 n.P.) jeweils einen Zähler. Bis auf Verteidiger Nick St. Pierre, dessen Einsatz nach einer Schulterverletzung noch fraglich ist, stehen alle Spieler zur Verfügung.

Die Kölner Haie können dagegen nach ihrer beeindruckenden Siegesserie ganz entspannt aufspielen. Dennoch soll das Duell am Freitag gegen den ERC Ingolstadt unbedingt gewonnen werden - schließlich haben die Haie noch etwas gut zu machen. Das erste Spiel gegen Ingolstadt verloren die Rheinländer in dieser Saison vor heimischem Publikum mit 1:5. Dafür wollen sie sich nun revanchieren und damit 2017 weiter ungeschlagen bleiben.

