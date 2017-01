Gerangel um die Playoff-Plätze in der DEL

Vor dem 35. Spieltag belegt die Düsseldorfer EG (38 Punkte) mit Platz zehn den letzten Platz, der noch zur Teilnahme an den (Pre-)Playoffs berechtigt. Auf den Tabellenachten Bremerhaven sind es bereits neun Punkte Rückstand, hinter den Düsseldorfern herrscht ein harter Konkurrenzkampf zwischen Straubing (37 Punkte), Schwenningen (36), Iserlohn (36) und Krefeld (34). Daher ist es wahrscheinlich, dass die Teams auf den Plätzen zehn bis 14 um das letzte Playoff-Ticket kämpfen werden.

Augsburger Panther (Platz 6) - Düsseldorfer EG (10)

Düsseldorf verlor die letzten vier Partien und enttäuschte zuletzt beim 2:3 gegen den direkten Konkurrenten Schwenninger Wild Wings. Der kommende Gegner Augsburg feierte dagegen drei Siege in Serie. "Jeder Punkt, den wir sammeln können, ist in unser Situation wichtig" , sagte DEG-Stürmer Rob Collins den Eishockey News (Ausgabe vom 03.01.2016). "Die Jungs sind absolut bereit, hart zu arbeiten und uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen".

Doch die lange leidenschaftslose Leistung gegen Schwenningen verärgerte auch die sonst geduldigen Düsseldorfer Fans, die das Team nach dem zwischenzeitlichen 0:3 mit "Und so spielt man Eishockey" -Gesängen verhöhnten. "Ich bin weiter überzeugt, dass wir ein Playoff-Team sind" , so Collins. "Jetzt liegt es an uns, das auch zu beweisen" .

EHC München (1) - Iserlohn Roosters (13)

Iserlohn gelang am Dienstag nach fünf Niederlagen in Folge mit einem 3:2-Overtime-Sieg im "Sechs-Punkte-Spiel" (Trainer Jari Pasanen) gegen Straubing der ersehnte Befreiungsschlag im neuen Jahr. "Wir hatten ein bisschen Glück, eigentlich sehr, sehr viel Glück. Aber wir hatten auch schon sehr viel Pech“ , so Pasanen.

Mit Tabellenführer München erwartet die Sauerländer ein anderes Kaliber. Zwar verlor der Meister im neuen Jahr seine beiden Spiele gegen die Kölner Haie, doch zuvor hatten die Münchner zehn Heimspiele in Folge für sich entschieden.

ERC Ingolstadt (7) - Krefeld Pinguine (14)

Unter Trainer Rick Adduono geht es mit den Pinguinen wieder aufwärts. In den letzten beiden Spielen 2016 gelangen den Seidenstädtern Siege in Berlin und in Schwenningen, wodurch sich der Rückstand auf Platz zehn auf vier Punkte verkürzte. In Ingolstadt wird voraussichtlich Krefelds Topscorer Daniel Pietta auflaufen können, den zuletzt muskuläre Probleme plagten.

In den bisherigen zwei Vergleichen in der laufenden Spielzeit setzten sich die Bayern klar durch (4:1 und 4:2). Ingolstadts Coach Tommy Samuelsson kündigte an: "Wir wollen solide stehen und vorne Chancen kreieren" .

Freitag (19.30 Uhr): Eisbären Berlin - Kölner Haie

Nach der deutlichen 0:6-Pleite bei den Fishtown Penguins zeigten die Haie Charakter und besiegten in den ersten beiden Spielen des Jahres zweimal Tabellenführer München.

Der einstige Seriensieger Berlin steckt in einer Krise und konnte nur zwei der letzten zehn Spiele gewinnen. "Die Eisbären müssen jetzt die Mannschaft sein, die von allen 14 Teams in der Liga am härtesten arbeitet" , fordert Eisbären-Coach Uwe Krupp. Im letzten Heimspiel gegen Augsburg kamen "nur" 9.731 Zuschauer - damit wurde erst zum zweiten Mal seit der Eröffnung der Arena am Ostbahnhof 2008 die Marke von 10.000 Besuchern verfehlt.

Stand: 05.01.2017, 08:00