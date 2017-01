Dank zahlreicher unnötiger Strafzeiten im Schlussdrittel hat der Spitzenreiter Nürnberg Ice Tigers damit den fünften Sieg in Folge in der deutschen Eishockey Liga verspielt. Die Franken mussten sich am Dienstag im Spitzenspiel der 41. Runde nach zweimaliger Führung mit 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) bei den starken drittplatzierten Kölner Haien geschlagen geben. Titelverteidiger Red Bull München könnte am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem Dreier gegen die Krefeld Pinguine wieder vorbeiziehen.

Ehrhoff-Doppelpack bringt die Entscheidung

DEL -Rekordtorjäger Patrick Reimer brachte die Nürnberger mit seinem 20. Saisontor (21.) vor 11.473 Zuschauern zunächst mit 2:1 in Führung. Schon das frühe 1:0 durch Leonhard Pföderl hatte Reimer vorbereitet (7.). Patrick Hager hatte zwischenzeitlich für die Haie ausgeglichen (20.). Zu Beginn des Schlussdrittel allerdings brachte sich der undisziplinierte Spitzenreiter mit fünf Strafzeiten in fünf Minuten selbst um den Sieg. Der langjährige NHL-Profi Christian Ehrhoff (45. und 48.) und Philip Gogulla (47.) drehten in Überzahl das Spiel zugunsten der Kölner.

"Wir haben unser Powerplay gut gespielt und wichtige Tore gemacht" , sagte Matchwinner Ehrhoff nach der Partie.

DEG weiter in der Krise

Einen wichtigen Dreier im Kampf um die Play-off-Teilnahme verbuchte der ERC Ingolstadt beim 5:1 (1:0, 2:0, 2:0) im bayerischen Derby gegen die Straubing Tigers. Auch die Eisbären Berlin, nach acht Niederlagen in den letzten neun Spielen auf den zehnten Platz abgerutscht, punkteten beim 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) gegen die Düsseldorfer EG dreifach, die damit immer tiefer in die Krise rutscht. Den letzten Platz gaben die Schwenninger Wild Wings mit dem 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) gegen die Iserlohn Rooster an die Sauerländer ab und zogen sogar an den Düsseldorfern vorbei auf Rang zwölf.