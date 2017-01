Kölner Haie fordern den Spitzenreiter heraus

Für die Kölner Haie läuft es derzeit richtig gut, acht der jüngsten zehn Spiele gewann das Team von Trainer Cory Clouston: Der 2:1-Derbysieg am Sonntag – der erste gegen die Düsseldorfer EG in der laufenden Saison – dürfte zusätzliches Selbstvertrauen für das Spitzenspiel am Dienstag (24.01.2017, 19.30 Uhr) gegen Tabellenführer Nürnberg gegeben haben.

Als Tabellendritter haben die Haie vor dem Spiel gegen die Ice Tigers schon die Playoffs im Hinterkopf: "Jetzt sehen wir sie das letzte Mal in der Vorrunde. Da wird jedes Team einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen" , sagte Stürmer Philip Gogulla dem "Express".

Düsseldorfer EG tritt in Berlin an

Für die DEG war das 1:2 gegen Köln die vierte Niederlage in Serie. Bei 13 ausstehenden Hauptrundenspielen haben die Rot-Gelben elf Punkte Rückstand auf den zehnten Tabellenplatz, der noch zur Pre-Playoff-Qualifikation reicht. "Solange es rechnerisch realistisch möglich ist, die Playoffs zu erreichen, werden wir dafür weiter alles geben" , sagte Trainer Christof Kreutzer. Nun gastiert sein Team bei den Eisbären Berlin, die von ihren jüngsten zehn Spielen nur zwei gewannen.

Iserlohn zum Kellerduell in Schwenningen zu Gast

Noch einen Tabellenplatz hinter der DEG stehen punktgleich die Iserlohn Roosters. Der Tabellenvorletzte muss beim Schlusslicht Schwenninger Wild Wings antreten, gegen die es Mitte Januar eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung gab.

Immerhin stoppten die Sauerländer zuletzt ihre Talfahrt: Nach dem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen den ERC Ingolstadt wurde das Team von den Fans gefeiert. Zuvor hatten die Roosters durch fünf Niederlagen in Folge und die Suspendierung von Blair Jones Negativschlagzeilen produziert.

Krefeld am Mittwoch in München

Die Krefeld Pinguine, die ihre jüngsten drei Spiele gewinnen konnten, sind erst am Mittwoch (19.30 Uhr) gefordert: Sie müssen beim Tabellenzweiten EHC RB München antreten.

Stand: 23.01.2017, 20:00