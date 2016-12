Krefeld will weg vom Tabellenende

Im unteren Drittel der DEL-Tabelle reisen die Krefeld Pinguine zum Tabellennachbarn Schwenninger Wild Wings. Mit einem Sieg könnten die Krefelder die Rote Laterne zumindest bis zum nächsten Jahr abgeben. Bei einer gleichzeitigen Niederlage der Iserlohn Roosters in deren Heimspiel gegen die Augsburger Panther könnte Krefeld sogar der Sprung auf auf Rang zwölf gelingen.

Haie wollen Siegesserie fortsetzen

Nach zuletzt drei Siegen in Folge wollen die Kölner Haie bei den Eisbären Bremerhaven in der Erfolgsspur bleiben. Bremerhaven als Liga-Neuling spielt bislang eine starke Saison, steht mit 44 Punkten aus 33 Spielen auf Tabellenrang neun. Köln ist Fünfter.

Playoff-Ränge festigen

Die Düsseldorfer EG erwartet am Freitag den ERC Ingolstadt zum bereits dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Gegen die Oberbayern gelang der DEG am 21. Oktober mit 6:2 der höchste Sieg der laufenden Spielzeit. Die Düsseldorfer möchten mit einem Sieg ihren (Pre-)Playoff-Platz verteidigen.

Stand: 30.12.2016, 08:30