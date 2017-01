Krefeld und Düsseldorf verlieren deutlich

Krefeld konnte beim Tabellenzweiten Nürnberg eine 0:5 Niederlage nicht verhindern. Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Pinguine 0:3 hinten. Mit 37 Punkten rutschte Krefeld wieder tiefer im Tabellenkeller auf Platz 13.

Düsseldorfs Abstand zu Pre Playoff-Plätzen wächst

Die DEG verlor nicht nur ihr Heimspiel gegen Tabellenführer München deutlich mit 3:7, sondern auch Timothy Conboy durch eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Düsseldorf hat damit nun fünf Punkte Rückstand auf einen Pre-Playoff-Rang.

Iserlohn verliert erst in der Verlängerung

In einer spannenden Partie gingen die Iserlohn Roosters in der fünften Minute durch Blaine Down mit 1:0 gegen Schwenningen in Führung. Insgesamt lagen die Roosters dreimal vorne, mussten aber immer wieder den Schwenninger Ausgleich verdauen. Mit 3:3 ging es in die Verlängerung, die mit 0:1 verloren ging. Mit der 3:4-Niederlage bleibt Iserlohn Tabellenletzter.

Kölner Haie siegen souverän

Erfolgreich waren die Kölner Haie in ihrem Heimspiel gegen Augsburg. Nach ausgeglichenem ersten Drittel, entschieden die Kölner das zweite mit 2:0 und das dritte mit 3:0 für sich. Die in diesem Jahr auch nach fünf Spielen ungeschlagenen Kölner sind nach dem 6:1 Tabellendritter und konnten den Abstand zu einem Pre-Playoff-Platz auf 18 Punkte vergrößern.

Stand: 13.01.2017, 19:16