Was war das doch für ein starkes Jahr 2016 für die Iserlohn Roosters. Die Saison 2015/16 beendeten sie als eines der besten Teams in der DEL , im Herbst machten sie sich daran, die DEL erstmals so richtig als Spitzenteam zu bespielen. Doch nun dies: Nach einer beispiellosen Talfahrt mit dem Tiefpunkt von zuletzt fünf Niederlagen in Serie sind die Sauerländer in der Tabelle regelrecht abgestürzt.

Als Tabellen-Vorletzter haben sie vier Zähler Rückstand auf Rang zehn, den letzten der begehrten Pre-Play-Off-Plätze. Und nun geht's am Mittwoch (03.01.17) im Heimspiel gegen die Straubing Tigers nur um eines: Ein Sieg muss her, die fürchterliche Serie muss beendet werden!

Jetzt gegen alle direkten Konkurrenten

Mit dem Heimspiel gegen die Bayern beginnt eine Phase von Duellen gegen alle Konkurrenten um Platz zehn. Denn nach dem schwierigen Auswärtsspiel am Donnerstag bei Spitzenreiter München müssen die Sauerländer am Sonntag in eigener Halle gegen den Zehnten Düsseldorf ran, es folgt ein Heimspiel gegen Schlusslicht Schwenningen und danach der Auftritt beim Drittletzten Krefeld.

Der hat nach dem Trainerwechsel von Franz Fritzmeier zu Heimkehrer Rick Adduono wieder in die Erfolgsspur gefunden und am Freitag die rote Laterne mit einem Sieg im Schwarzwald an die Wild Wings weitergereicht.

Kaum Druck aufs gegnerische Tor

"Wir haben viel investiert, aber wir stehen mit leeren Händen da" , hatte Trainer Jari Pasanen nach dem 1:3 gegen Augsburg enttäuscht bilanziert. Er kritisierte, dass sein Team zu wenig Druck vor dem gegnerischen Tore gemacht habe. "Dabei hat das 1:3 durch Button gezeigt, wie es klappen kann."

"Wir woll’n euch kämpfen sehen!" , versuchten etliche Fans, den Cracks Beine zu machen. Zaghafte Bemühungen waren zu erkennen, aber es fehlte weiter an Ideen und Durchschlagskraft, Schussversuche wurden seltener und harmloser. Für die Pfiffe der Fans zeigte Pasanen Verständnis: "Sie wollen Tore sehen und die Mannschaft feiern. Doch dafür liefern wir momentan zu wenig."

Bei der Suche nach den Gründen für die Misere klingt Pasanen fast ratlos: "Wir bekommen weniger Schüsse als in der letzten Saison. Und wir hatten zuletzt oft die klareren Chancen." Aber die wurden nicht genutzt. "Wir müssen mehr Verkehr vor dem generischen Tor machen und mehr Rebounds erzwingen" , so eine weitere Pasanen-Forderung.

Individuelle Aussetzer

Und dann sind da immer wieder die individuellen, folgenschweren Aussetzer. Pasanen moniert vor allem zu viele Aufbaufehler, kritisiert aber auch unerklärliche taktische Unzulänglichkeiten einzelner Spieler. In Einzelanalysen weist er seine Akteure darauf hin, in der Hoffnung, dass sie ihre Lektion auch lernen. "Ich sehe eine Steigerung bei den Spielern und dass wir in der Lage sind, Topteams auch auswärts Paroli zu bieten."

Aber es reichte bislang nur ganz selten zu Zählbarem. Dazu tragen sicherlich auch die Leistungen der Torhüter bei, weder Chet Pickard und Mathias Lange können bislang an ihre Quoten der letzten Saison anknüpfen.