Köln drehte bei seinem 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) am Dienstag (03.01.2016) gegen München die Partie nach einen 0:1-Rückstand durch Konrad Abeltshauser (15:39). Alexander Sulzer (30:52) und Ryan Jones (33:16) sorgten im zweiten Drittel für den glücklichen Sieg. Der EHC war das aktivere Team und drängte bis zum Schluss auf den Ausgleich - ohne Erfolg.

Schon am Neujahrstag hatten die Haie mit 2:1 in München gewonnen und dabei die zehn Spiele währende Siegesserie des EHC beendet. München (73 Punkte) bleibt trotz der zwei Niederlagen Tabellenführer, die Kölner (62) liegen elf Punkte dahinter auf Platz drei.

Rückschlag für die DEG

Die Düsseldorfer EG startete beim 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) gegen Schwenningen ihre Aufholjagd zu spät, die beiden Anschlusstore von Brandon Yip (47:31) und Daniel Weiss (52:11) reichten nicht mehr für einen Punktgewinn. Will Acton (26:28), Marcel Kurth (29:07) und Jake Hansen (42:22) hatten die Wild Wings mit 3:0 in Führung geschossen.

Düsseldorf hatte mehr Torschüsse auf dem Konto (63:47), brachte auch 43 Prozent der Versuche auf den Kasten. Alleine Drayson Bowman kam auf acht Abschlüsse. Die Niederlage ist ein Rückschlag im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze, die DEG hat als Tabellenzehnter nur noch einen Punkt Vorsprung.

Roosters gewinnen in der Verlängerung

Die kriselnden Roosters feierten gegen die Straubing Tigers ein 3:2 n.V. (2:1, 0:1, 0:0). Den Siegtreffer in der Overtime erzielte Blaine Down (64:04). Matthew Halischuk (04:13) hatte Iserlohn früh in Führung gebracht, Jason Jaspers sorgte für das zwischenzeitliche 2:1. Straubing blieb allerdings durch die beiden Ausgleichstreffer von James Bettauer (7:18, 29:44) im Spiel.

Die Roosters, im Vorjahr noch ein Überraschungsteam, waren Ende 2016 durch fünf Niederlagen in Folge in den Tabellenkeller gestürzt. Durch den Sieg gegen Straubing rückt Iserlohn wieder näher an die Pre-Playoffs heran, der Rückstand auf Düsseldorf beträgt zwei Punkte.

dpa/sid/red | Stand: 03.01.2017, 22:29