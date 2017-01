Krisengipfel in Iserlohn - Topspiel für Köln

Schlusslicht Iserlohn Roosters und die Düsseldorfer EG treffen sich am Sonntag (08.01.2017/16:30 Uhr) in der Deutschen Eishockey-Liga ( DEL ) zum Krisengipfel. Beide Teams mussten am Donnerstag Niederlagen einstecken und büßten in der Tabelle wichtige Plätze ein. Düsseldorf rutschte aus den Playoffrängen, Iserlohn auf den letzten Platz ab.