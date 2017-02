Den Kölner Haien fehlen nur noch drei Punkte

Sollte es beim Elften der Liga noch nicht zum "Dreier" reichen, haben die Domstädter am Sonntag im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin die nächste Chance, sich uneinholbar von Tabellenplatz sieben abzusetzen. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht. Gegen Schwenningen konnten die Kölner zwei der bisherigen drei Partien gewinnen, und gegen Berlin haben sie das Eis sogar nach allen drei Duellen als Sieger verlassen.

Da sieht es für die Düsseldorfer EG , die die Mannheimer Adler empfängt, deutlich düsterer aus. Die DEG trennen elf Zähler von einem Platz in den Pre-Playoffs. Das Team von Trainer Christof Kreutzer hat allerdings auch drei Spiele weniger absolviert als die Eisbären Berlin, die derzeit auf dem begehrten zehnten Platz rangieren.

Die DEG ehrt die Meister von 1967

Nach zuletzt zwei Auswärtsschlappen will die DEG vor eigenem Publikum mit einem Heimsieg gegen die Adler in die Erfolgsspur zurückkehren. Unabhängig vom Ausgang der Partie wird es meisterlich im ISS Dome. Vor dem ersten Bully feiert die DEG die Spieler ihrer ersten Meistermannschaft und ehrt die 16 noch lebenden Spieler des Titelträgers von 1967.

Der erste der insgesamt acht Deutschen Meistertitel jährt sich am 12. Februar zum 50. Mal. Brandon Yip steht Christof Kreutzer gegen die Mannheimer, die zuletzt sechs Spiele in Serie gewannen, wegen einer Sperre nicht zur Verfügung.

Genau wie die DEG haben auch die Iserlohn Roosters elf Zähler Rückstand auf Rang zehn. Sie benötigen dringend eine Siegesserie, die sie am Freitag gegen Bremerhaven starten sollten. Noch theoretischer sind die Playoff-Chancen der Krefeld Pinguine, die das Tabellenende der DEL zieren und die vergangenen fünf Ligaspiele allesamt verloren haben. Am Freitag müssen sie beim Tabellenzweiten in Nürnberg antreten.

Stand: 09.02.2017, 22:14