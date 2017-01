DEG darf mit Planungen für die kommende Saison beginnen

Der Karnevals-Sonntag ist eigentlich wie geschaffen für eine große Eishockey-Party. Inmitten der tollen Tage empfängt die Düsseldorfer EG die Augsburger Panther, zum letzten Spiel der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ). Die DEG -Fans werden dann allerdings auch das eine oder andere Altbier aus Frust trinken. Denn nach der 1:2-Niederlage vom Dienstagtabend (24.01.2017) in Berlin werden sich die Düsseldorfer wohl damit abfinden müssen, dass die Saison am Karnvalssonntag für sie vorbei sein wird - und die anschließenden Playoffs ohne die DEG , im Vorjahr immerhin noch im Viertelfinale, stattfinden wird.

Kreutzer: "Werden weiter alles tun, die Playoffs zu erreichen"

Das Spiel in Berlin war symptomatisch für die Saison. Gegen die ebenfalls kriselnden Berliner agierte die DEG einmal mehr unglücklich, legte sich die Scheibe bei beiden Gegentreffern quasi selbst ins Netz. "Wir waren diese Saison einfach nicht konstant genug" , sagte DEG -Routinier Tim Conboy nach der Pleite gegenüber der Zeitung "Express", dies klang bereits nach einem vorgezogenen Saisonfazit.

Sein Trainer Christof Kreutzer gibt zwar weiter Durchhalteparolen aus: "Die Jungs geben alles. Solange wir noch eine realistische Chance haben, werden wir weiter alles dafür tun, die Playoffs noch zu erreichen" , so Kreutzer am vergangenen Sonntag nach der bitteren 1:2-Niederlage im Derby gegen Köln. Seine Körpersprache verriet allerdings, dass er eher daran glaubt, dass in den Kneipen der Domstadt künftig Altbier ausgeschenkt werden wird.

Mit 14 Punkten Rückstand auf den zehnten Platz, der zunächst auch nur die Teilnahme an den Pre-Playoffs garantiert, ist die Meisterrunde praktisch nicht mehr zu erreichen, auch wenn in der regulären Saison noch elf Spiele anstehen. Zumal das Team in den vergangenen Wochen, der entscheidenden Phase der Saison, nicht den Eindruck vermittelt, als könnte es das Ruder noch herumreißen.

Schon bei der wegweisenden Partie gegen Straubing, einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Pre-Playoffs, zeigte die DEG zuwenig Biss, ließ sich in eigener Halle abschießen. Immer wieder schwächte sich das Team in den vergangenen Wochen selbst, mit unnötigen Fehlern, zu vielen Strafzeiten und dummen Gegentoren.

Auch alle Versuche vom Coach, das Team wachzurütteln, brachten nichts ein. Kreutzer probierte es behutsam, führte viele Einzelgespräche, griff zuletzt aber auch durch und strich Stars wie Alex Barta aus dem Kader.

Aufräumarbeiten können beginnen

Die Klubführung gab Kreutzer und seinem Assistenten Tobias Abstreiter bereits Rückendeckung für den anstehenden, dringend notwendigen Umbruch. Der Kader präsentierte sich zuletzt nicht als Einheit, hat strukturelle Schwächen und ist zudem überaltert: Acht der zwölf Stürmer sind über 30 Jahre alt. "Wir alle sind mitten in der Analysephase, werden uns alles ganz genau angucken" , sagte DEG -Geschäftsführer Stefan Adam in der Rheininischen Post. "Klar ist jedoch: Es wird eine starke Verjüngung geben müssen."

Adam wird die Düsseldorfer, die im vergangenen Sommer die Lizenz nur unter Auflagen erhielten, auch wirtschaftlich voranbringen. Neben der Suche nach neuen Sponsoren steht vor allem die Verpflichtung eines Sportdirektors, der das Trainerteam um Kreutzer beim Neuaufbau unterstützt, ganz oben auf der Agenda. Dann kann der achtmalige deutsche Meister in der kommenden Saison wieder angreifen.

sid/dpa/red | Stand: 25.01.2017, 13:30