CHIO: Deutscher Doppelsieg im Voltigieren

Beim CHIO in Aachen haben die deutschen Teams dem Nationenpreis im Voltigieren den Stempel aufgedrückt. Die beiden ersten Plätze gingen an das Gastgeberland. Das Team Deutschland II mit Janika Derks, Kristina Boe und dem RSV Neuss-Grimlinghausen holte am Sonntag (16.07.2017) insgesamt 26,608 Punkte und gewann damit den Wettbewerb.

Knapp dahinter auf dem zweiten Platz landete das Team Deutschland I – Sarah Kay, Erik Oese und eine Mannschaft des VV Köln-Dünnwald – mit 26,212 Punkten. Den dritten Platz im Nationenpreis belegte die italienische Auswahl mit 25,531 Punkten.

Janika Derks ist beste Einzelreiterin

Die Siegerehrung nach dem Nationenpreis

Bei dem Wettbewerb traten pro Team zwei Einzelreiter und eine Mannschaft an, alle zeigten eine Kür. Die höchste Wertung erzielte der RSV Neuss Grimlinghausen auf dem erfahrenen Pferd Delia FRH: Die Gruppe bekam eine 9,035. Die besten Einzelvoltigierer lagen in den Noten eng beinander, knapp an der Spitze dabei Janika Derks auf Auxerre 2 mit einer 8,790.