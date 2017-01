Verfolgung in Oberhof

Marie Dorin-Habert hat das 10-km-Verfolgungsrennen im eiskalten Oberhof gewonnen. Die Französin setzte sich am Samstag (07.01.2017) beim letzten Schießen mit einer fehlerfreien Serie entscheidend ab. Sprintsiegerin Gabriela Koukalova (Tschechien), die lange geführt hatte, wurde Zweite (+38,8 s/3) und schnappte sich damit das Gelbe Trikot von Laura Dahlmeier. Die Bayerin legt bekanntlich eine Pause ein und wird erst am Sonntag (14.40 Uhr, im sportschau.de-Ticker) beim Massenstart wieder mitmischen. Auf den dritten Platz lief Kaisa Mäkäräinen (Finnland/+1:19,10 min), die vier Strafrunden drehen musste.

Hammerschmidt macht einen Platz gut

Maren Hammerschmidt während des Jagdrennens.

Maren Hammerschmidt bestätigte ihre gute Leistung vom Sprintrennen und sorgte mit Platz vier (+ 2:10,6 Minuten/5 Fehler) für eine weitere Top-Platzierung. Die Winterbergerin erwischte einen Traumstart, schob sich mit einer schnellen fehlerfreien ersten Serie auf den zweiten Platz hinter Koukalova. Mit einem Fehlschuss beim zweiten Liegendanschlag fiel sie hinter das Spitzentrio – Koukalova, Dorin-Habert und Mäkäräinen – zurück. Beim dritten Schießen blieb nur eine Scheibe stehen, Hammerschmidt blieb in Podestnähe. Als die Konkurrentinnen beim letzten Schießen Schwächen zeigte, hätte Hammerschmidt mit einer Nullrunde sogar noch auf Rang drei laufen können, doch mit drei Fehlern schoss sie sich vom Treppchen. "Nach den drei Fehlern hätte ich gar nicht gedacht, dass das noch klappt. Ich bin sehr zufrieden" , sagte sie.

Hinz - grandiose Aufholdjagd

Jubeln in Oberhof: Maren Hammerschmidt und Vanessa Hinz

Hinter Hammerschmidt zauberte Vanessa Hinz eine famose Aufholjagd in den Schnee. Mit nur zwei Fehlern - damit gehörte sie zu den fünf besten Schützinnen im Feld - und einer tollen Laufleistung schob sie sich vom 34. auf den sechsten Platz nach vorn. Franziska Hildebrand - als 17. durchaus noch mit Chancen ins Rennen gegangen - leistete sich vier Fahrkarten und konnte diesmal auch läuferisch nicht mit den Allerbesten mithalten. Letztlich stand Platz zwölf zu Buche.

Eine großen Satz nach vorn machte auch Nadine Horchler. Die Willingerin, die dauerhaft ins Weltcup-Team rücken möchte, sammelte als 17. (4 Fehler) wertvolle Weltcuppunkte und dürfte bei Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Horchler war als 35. gestartet. Deutlich besser war die Ausgangslage von Miriam Gössner, die sich aber mit sechs Strafrunden nur um zwei Plätze auf Rang 26 verbessern konnte.

Karolin Horchler überzeugt nur am Schießstand

Bei extrem schwierigen Bedingungen gab es keine einzige Starterin, die nicht mindestens zweimal in die Runde musste. Neben Vanessa Hinz gehörte auch Karolin Horchler zu den Top-Schützinnen. Läuferisch ging bei ihr aber gar nichts. Als 42. hatte sie im Ziel 6:08,5 Minuten Rückstand auf die Beste.

Massenstart ohne Franzi Preuß

Während sich die Fans am Sonntag beim Massenstart auf den Auftritt von Laura Dahlmeier freuen dürfen, kam am Samstag die Absage von Franziska Preuß. Sie laboriert an einem Infekt und wird nicht starten.