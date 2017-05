Baskets Bonn auf der Suche nach der Playoff-Form

Mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Vorrundenspielen haben die Telekom Baskets Bonn ihre gute Ausgangsposition für die Playoffs der Basketball-Bundesliga (BBL) verspielt. In der am Samstag (06.05.2017/15 Uhr) beginnenden Viertelfinal-Serie gegen Titelverteidiger Brose Bamberg muss sich die Mannschaft deutlich steigern.

Bamberg statt Bayreuth

Vor dem letzten Spieltag standen die Baskets noch auf Platz fünf. Doch im Duell mit dem Tabellennachbarn Oldenburg zeigten die Niedersachsen den größeren Willen und zogen mit einem 86:72-Erfolg an Bonn vorbei - genau wie Alba Berlin, das sich noch auf Platz sechs schob. Anstatt auf Bayreuth trifft das Team von Trainer Predrag Krunic im Viertelfinale auf den deutlich stärkeren Titelverteidiger Brose Bamberg.

"Wir werden in den kommenden Spielen gegen Bamberg nach wie vor unser Maximum geben und müssen dabei besonders auswärts in fremder Halle noch mehr zusammenrücken" , sagte Krunic vor der am Samstag in Bamberg beginnenden "Best of five"-Serie. Nach der Niederlage gegen Oldenburg, bei der Bonn das erste Viertel verschlafen hatte, stellte der 49-Jährige das Positive heraus: "Wir haben zwar verloren - dennoch haben wir heute nach dem ersten Viertel gezeigt, dass wir gegen schwere Mannschaften spielen und mithalten können" .

Bamberg schwer zu schlagen

Mit dem Vorrundenzweiten Bamberg, der in sechs der letzten sieben Jahre deutscher Meister wurde, haben die Baskets eine sehr schwierige Aufgabe vor der Brust. Die Partien in der laufenden Spielzeit verlor Bonn deutlich (70:85 zu Hause und 64:84 in Oberfranken). Zudem besitzt das finanziell besser aufgestellte Bamberg einen tieferen und individuell stärker besetzten Kader - in den acht vergangenen Partien gab es sieben verschiedene Bamberger Topscorer. Mit fünf Siegen aus den letzten fünf Saisonspielen präsentierte sich Bamberg vor der wichtigsten Phase der Saison - im Gegensatz zu Bonn - in Topform.

Die Bonner haben nach Platz elf im Vorjahr und dem damit verbundenen Verpassen der Playoffs eine gute Saison gespielt. Im Europe Cup scheiterte der Klub erst im Halbfinale am späteren Sieger Nanterre, im nationalen Pokal gelang der Sprung in die Qualifikationsrunde für das Halbfinale. Doch gerade vor den Playoffs scheint das Team zu schwächeln.

Bonn zuletzt mit Formschwäche

Seit dem Aus im Europapokal wirkt die Mannschaft verunsichert, im Liga-Endspurt kassierte das Krunic-Team vermeidbare Niederlagen gegen Braunschweig und Göttingen. Leistungsträger wie Ryan Thompson sind auf der Suche nach ihrer Form. Auch die Quote bei Würfen von der Dreier-Linie litt in den vergangenen Begegnungen (nur drei Treffer gegen Oldenburg).

Gegen Bamberg wird es vor allem auf die Leistungen von Thompson und Bonns Topscorer Josh Mayo (15,7 Punkte pro Spiel) sowie Center Julian Gamble ankommen. Gegen Oldenburg hatte Thompson, der mit Bamberg 2015 die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte, einen gebrauchten Tag erwischt und kam nur auf 16 Spielminuten. Doch bereits beim Heimspiel gegen seinen alten Arbeitgeber Bamberg hatteThompson mit 33 Punkten eine große Leistung gezeigt.

Statistik spricht für Bamberg

Das Duell Bonn - Bamberg hat Tradition: In 21 Bundesliga-Jahren schaffte Bonn 19-mal den Sprung in die Playoffs, siebenmal traf der Klub auf Bamberg. Dabei spricht die Statistik eindeutig für die Oberfranken. In den ersten beiden Serien 1997 (Halbfinale) und 2002 (Viertelfinale) zog Bonn in die nächste Runde ein, danach setzten sich immer die Bamberger durch (2003 im Halbfinale, dann 2006, 2007, 2010 und 2012 im Viertelfinale).

Stand: 04.05.2017, 11:00