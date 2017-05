Klare Bonner Pleite im zweiten Playoff-Spiel

Nach dem Überraschungserfolg in Bamberg am vergangenen Samstag unterlagen die Rheinländer vor 5.610 Zuschauern in eigener Halle am Mittwochabend (10.05.2017) deutlich mit 71:87 (35:55). In der "Best of five"-Serie steht es nun nach zwei Partien 1:1.

Bamberg von Spielbeginn an tonangebend

Die Gäste waren von Spielbeginn an tonangebend und lagen schon zur Pause deutlich in Führung. Zeitweise führten die Franken, die in den beiden Nationalspieler Daniel Theis und Lucca Staiger die erfolgreichsten Werfer hatten (je 15 Punkte), mit eindrucksvollen 25 Punkten. Ryan Thompson (13) erzielte die meisten Körbe für die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic.

Oberschenkelverletzung bei Josh Mayo

Bitter für Bonn: Josh Mayo erlitt im dritten Viertel eine Oberschenkelverletzung und konnte die Partie nicht auf dem Feld beenden. Untersuchungen am morgigen Donnerstag sollen Erkenntnisse über die Schwere der Verletzung bringen. So steht zumindest derzeit ein kleines Fragezeichen hinter dem Einsatz des Mannschaftskapitäns im dritten Spiel am kommenden Sonntag (15 Uhr).

Stand: 10.05.2017, 22:20