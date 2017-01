Baskets Bonn empfangen den Meister

Zum insgesamt 75. Mal stehen sich die beiden Traditionsvereine in einem Pflichtspiel gegenüber. Seit dem Bundesliga-Aufstieg der Bonner im Jahr 1996 gibt es neben Bonn und Bamberg mit Berlin und Braunschweig nur zwei weitere Vereine, die in den folgenden zwei Jahrzehnten dauerhaft in der ersten Liga aktiv waren.

Bilanz spricht für Bamberg

Bilanz und Tabellenplatz sprechen klar für den aktuellen Meister: Von 69 Bundesliga-Duellen konnte Bamberg 40 für sich entscheiden. Auch in Pokal und Eurocup hat der Tabellenzweite insgesamt die Nase vorn (4:1). Dennoch geht Bonn nicht chancenlos in dieses Spiel. Wettbewerbsübergreifend hat die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic elf von zwölf Heimspielen in dieser Saison gewonnen.

Gute Form