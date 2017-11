Baskets Bonn verpassen Überraschung gegen Istanbul

Den Baskets Bonn haben gegen Besiktas Istanbul eine Überraschung um Haaresbreite verpasst - genauer: um vier Sekunden. Der Außenseiter unterlag am 6. Spieltag der Champions League dem hoch favorisierten Gast mit 73:74 (41:44). Den entscheidenden Korb am Mittwoch (15.11.2017) erzielte Ryan Boatright für Besiktas vier Sekunden vor dem Ende.

Die Bonner, für die Nemanja Djurisic am besten traf (15 Punkte), boten dem Favoriten während der gesamten Partie die Stirn, entschieden das zweite und dritte Viertel für sich. Am Ende fehlte aber das letzte Quäntchen Coolness. Das letzte Viertel ging mit 22:10 klar an die Gäste, die im entscheidenden Moment den entscheidenden Nadelstich setzten. In der Tabelle bleibt damit alles wie gehabt: Istanbul bleibt an der Spitze, Bonn Letzter.

Am Sonntag (19.11.2017) wartet mit medi Bayreuth die nächste Aufgabe auf die Bonner, diesmal in der Bundesliga.

