Baskets Bonn beenden Berlins Siegesserie

Die Telekom Baskets Bonn haben den Siegeszug von Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga eindrucksvoll gestoppt. Die Rheinländer setzten sich am Sonntag (05.02.2017) gegen die zuvor zehnmal in Folge siegreichen Hauptstädter mit 95:72 (40:35) durch. Die Baskets kletterten damit auf den siebten Platz und liegen weiter auf Playoff-Kurs. Alba (28:12) bleibt Fünfter.

Vor 6.000 Zuschauern in Bonn kamen die Hausherren gut in die Partie und starteten mit einer 9:0-Serie. Die Berliner dagegen brauchten fast fünf Minuten, um die ersten Punkte einzufahren. Erst gegen Ende des ersten Viertels kam der Hauptstadtklub besser ins Spiel und ging Anfang des zweiten Viertels sogar mit 18:17 in Führung. Es sollte an diesem Tag aber der einzige Vorsprung bleiben.

Bonn nutzt Berliner Fehler eiskalt

Den Berlinern war der Kräfteverschleiß der vergangenen Wochen deutlich anzumerken. Sie vergaben zu viele offene Würfe, was Bonn sofort bestrafte. Ein 18:4-Lauf der Gastgeber zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte für die Vorentscheidung. Bereits vor dem letzten Viertel lagen die Baskets schließlich nahezu uneinholbar mit 67:47 vorne.

Horton bester Bonner Werfer

Für Bonn war Kenneth Horton mit 31 Punkten bester Werfer, sein Teamkollege Julian Gamble ragte zudem mit einem Double-Double (21 Punkte, 12 Rebounds) heraus. Aufseiten der enttäuschenden Berliner war Bogdan Radosavljevic mit 17 Zählern am erfolgreichsten.

Stand: 05.02.2017, 17:41