Baskets Bonn gastieren zum Verfolgerduell in Bayreuth

Für die Baskets Bonn läuft es sportlich rund. Im Europe Cup sind sie mit zwei Siegen in die Zwischenrunde gestartet, und in der Bundesliga haben sie sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Zuletzt hat die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic mit einem 90:68-Erfolg über Gießen bereits vor dem letzten Hinrundenspiel das Ticket zur Teilnahme an der Pokal-Qualifikation gelöst.

Am Freitag werden die Pokalpartien ausgelost

In dieser Qualifikation könnten sie auf den Gegner treffen, mit dem sie es am Donnerstag auch in der Liga zu tun bekommen - BBC Bayreuth. Neben Bayreuth und Bonn nehmen noch Ulm, Bamberg, München und Ludwigsburg an der Qualifikationsrunde teil. Es werden nur drei Plätze für das Final-Four ausgespielt, weil Alba Berlin als Ausrichter gesetzt ist. Die Paarungen werden am Freitag im Rahmen der BBL-Partie zwischen München und Braunschweig ausgelost.

Bonn kämpft in Bayreuth nicht nur darum, den Rückstand auf den Tabellenvierten zu verkürzen, sondern auch um eine bessere Auswärtsbilanz. Mit einer 3:5-Bilanz sind die Rheinländer die harmlosesten Gäste unter den Topteams der Liga.

Konstantin Klein muss erneut operiert werden

Konstantin Klein von den Telekom Baskets Bonn