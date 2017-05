Baskets Bonn verspielen Platz fünf

Die Baskets Bonn haben durch eine 72:86 (38:46)-Heimniederlage gegen Oldenburg am letzten Hauptrundenspieltag ihre gute Playoff-Position verloren und sind auf Platz sieben abgerutscht. Nach der Niederlage am Montag (01.05.2017) stehen die Rheinländer nun vor einem schweren Erstrunden-Duell mit Titelverteidiger Baskets Bamberg.

Schlechter Start für Bonn

Die Partie ging denkbar ungünstig los für die Bonner. Nach anderthalb Minuten führten die Gäste bereits mit 8:0 und Bonns Trainer Predrag Krunic war gezwungen, den stürmischen Beginn der Oldenburger mit einer Auszeit zu unterbrechen. Die Maßnahme zeigte erstmal nicht die erhoffte Wirkung. Zwei Offensiv-Rebounds und zwei frühe Fouls von Julian Gamble später stand es 0:10 aus Bonner Sicht. Bis zum Ende des Viertels hatte Oldenburg durch eine starke Überlegenheit unter dem Korb (12:5 Rebounds) und einer guten Wurfquote den Vorsprung auf 30:18 ausgebaut.

Kurze Hoffnung im zweiten Viertel

Mit einem 8:2-Lauf zu Beginn des zweiten Durchgangs meldete sich Bonn dank verbesserter Rebound-Arbeit zurück und verkürzte den Rückstand schnell auf sechs Punkte. Die Partie war nun ausgeglichener. Doch am Ende der ersten Halbzeit führten die Gäste weiter mit 46:38. Beste Werfer waren zu diesem Zeitpunkt Bonns Gamble und der Oldenburger Rickey Paulding mit je 15 Punkten.

Oldenburg hält den Vorsprung

Nach dem Seitenwechsel ging es erneut munter hin und her, mit dem etwas besseren Ende für Bonn. Die Rheinländer entschieden das dritte Viertel knapp mit 18:17 für sich und verkürzten den Rückstand vor Beginn des letzten Durchgangs auf sieben Punkte. Doch der sollte Oldenburg reichen. Die Niedersachsen gerieten in den letzten zehn Minuten nicht mehr in Gefahr, das Spiel noch herzugeben. Am Ende verlor Bonn die Partie doch deutlich mit 72:86 und rutschte um zwei Plätze auf Rang sieben ab. Topscorer des Spiels war Bonns Gamble mit 27 Punkten.

In der ersten Playoff-Runde treffen die Baskets nun den Tabellenzweiten Baskets Bamberg. Spiel eins findet am Samstag (06.05.2017) in Bamberg statt.

Stand: 01.05.2017, 17:15