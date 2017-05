BBL - Bonn vor Endspiel um Platz fünf

Ohne Druck, aber mit der großen Chance, die Hauptrunde auf Platz fünf zu beenden, gehen die Baskets Bonn am Montag (01.05.2017/15.30 Uhr) in ihr Heimspiel gegen die EWE Baskets aus Oldenburg.

Ausgangssituation: Das wichtigste Zwischenziel ist erreicht. Mit einem furiosen 102:85-Sieg in Gießen beendeten die Rheinländer nicht nur ihre kleine Formkrise, sondern entledigten sich auch aller Sorgen im Kampf um die Playoffs. Dennoch kommt der Partie gegen Oldenburg eine wichtige Bedeutung zu. Gewinnen die Bonner, verteidigen sie Platz fünf und treten in der Viertelfinalrunde gegen medi Bayreuth an. Verliert die Mannschaft von Chefcoach Predrag Krunic jedoch, rutscht sie in der Tabelle auf Platz sieben ab und muss gegen BBL-Schwergewicht Brose Bamberg antreten – ein Szenario, das die Baskets unbedingt verhindern wollen.