Vorentscheidendes Duell für Baskets Bonn

Die Bonner sind derzeit gut in Form, von ihren jüngsten zehn Pflichtspielen haben sie sieben gewonnen. Das 78:83 in Bayreuth vergangene Woche bedeutete für die Rheinländer allerdings einen kleinen Dämpfer. Immerhin gefiel Baskets-Trainer Predrag Krunic der Kampfgeist seines Teams, das einen noch größeren Rückstand verringert hatte.

Kampfgeist dürfte auch am Mittwoch (04.01.2017, 19.30 Uhr) gefordert sein, wenn das Team von KK Prienu-Birstono auf dem Bonner Hardtberg gastiert. Die Litauer haben genau wie die Bonner ihre beiden Zwischenrunden-Spiele gewonnen und sind voraussichtlich der härteste Gegner im Kampf um den Gruppensieg.

Platz zwei reicht möglicherweise nicht

Der erste Platz ist in dem Modus besonders wichtig, weil der zweite Rang nicht in jedem Fall für die Achtelfinal-Qualifikation ausreicht: Neben den Tabellenersten der sechs Zwischenrunden-Gruppen ziehen nur die zwei besten Gruppenzweiten in die Runde der besten 16 ein.

"Wir wollen unbedingt die K.o.-Runde erreichen" , sagte Baskets-Trainer Predrag Krunic dem "General-Anzeiger". "Und die erste Voraussetzung dafür ist, das Heimspiel zu gewinnen." Die Bonner haben aber durchaus Respekt vor den Litauern: Einer Baskets-Mitteilung zufolge ist Prienu-Birstono die Mannschaft im Wettbewerb, die im Durchschnitt pro Spiel die meisten Punkte erzielt (94,3).

Fragezeichen hinter Ryan Thompson

Fraglich ist der Einsatz von Bonns Ryan Thompson. Der starke Scorer hatte sich beim Spiel in Bayreuth am Sprunggelenk verletzt. Nach einer ersten Untersuchung gab es aber leichte Entwarnung: Thompson habe sich nur eine Dehnung des vorderen Außenbandes zugezogen, hieß es.

Stand: 03.01.2017, 14:54