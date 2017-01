Baskets Bonn wollen Bayern erneut überraschen

Im Gegensatz zum Aufeinandertreffen in der Bundesliga hat die Partie dieses Mal allerdings Endspielcharakter: Nur der Sieger des Aufeinandertreffens in München qualifiziert sich für das Top Four in Berlin.

Baskets-Trainer Predrag Krunic sieht allerdings die Chance auf eine weitere Überraschung: "Mit München erwartet uns ein anspruchsvolles Team, dem wir dieses Jahr allerdings schon einmal erfolgreich die Stirn geboten haben. Wir gehen die nun anstehende Aufgabe mit Stolz, Ehrgeiz, aber auch dem nötigen Respekt an."

Angeknackster Bayern-Stolz

Respekt sollte aber auch der in der Liga auf Platz drei platzierte Gegner haben: Am vergangenen Nikolaustag bezwang Bonn den FCB im Bundesliga-Heimspiel unerwartet mit 95:83. Für die Mannschaft von FCB -Coach Sasa Djordjevic eine zusätzliche Motivation: "Wir müssen vorsichtig sein, Bonn hat uns eine herbe Niederlage zugefügt. Ich bin allerdings sicher, dass uns diese Niederlage jetzt helfen kann. Ich zähle jedenfalls darauf, dass meine Spieler ihren Stolz zurückholen wollen."

Bayern-Guard Anton Gavel freut sich auf die Partie: "Solche Do-or-Die-Spiele machen natürlich am meisten Spaß. Wir wollen unbedingt nach Berlin, aber dafür müssen wir erstmal Bonn schlagen. Thompson und Mayo haben gegen uns ein großes Spiel gemacht. Da sind gerade Außenspieler wie ich gefordert, einen besseren Job zu machen."

Gelungene Generalprobe

Die Bonner Generalprobe jedenfalls verlief erfolgreich: Im Europe Cup haben die Baskets am Mittwoch die Tabellenführung in Gruppe M verteidigt. Gegen die Gunners Oberwart kamen die Bonner zu einem ungefährdeten 96:69, die Playoff-Teilnahme ist bereits sicher.

Das Top Four mit den beiden Halbfinalen und dem Finale findet am 18./19. Februar statt. Der aktuelle Pokalsieger und Endrundenausrichter Alba Berlin ist automatisch gesetzt. Zu den Berlinern kommen die drei Teams, welche aus den Partien der Pokal-Qualifikation als Sieger hervorgehen: Bonn oder München, Bayreuth oder Bamberg, Ludwigsburg oder Ulm.

