Baskets Bonn können Playoff-Ticket klarmachen

Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn kann sich am Freitag (28.04.2017) im vorletzten Hauptrundenspiel mit einem Sieg bei den Gießen 46ers das Playoff-Ticket sichern. Trotz ihrer zuletzt drei Liga-Schlappen in Serie hat es die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic immer noch selber in der Hand.

Sollte der Tabellenneunte aus Gießen nicht gewinnen, wären die Baskets nicht mehr aus den Playoffrängen zu verdrängen. Die Gießener liegen mit vier Punkten Rückstand auf dem ersten Nicht-Playoff-Platz.

Am 1. Mai empfängt Bonn Oldenburg zum letzten Hauptrundenspiel

Der Bonner Guard Anthony DiLeo freut sich besonders auf das Spiel an seiner alten Wirkungsstätte: "Das wird großartig, Immerhin habe ich dort drei Jahre lang gespielt und bin mit Gießen in die Bundesliga aufgestiegen." Gastgeschenke nimmt der 26-Jährige, der 2016 noch bei den 46ers spielte, trotzdem keine mit nach Gießen. "Wir wollen endlich die Playoff-Qualifikation dingfest machen" , lautet die klare Marschroute.

Laut DiLeo wird es von entscheidender Bedeutung sein, sich von der Stimmung in der sehr lauten Gießener Osthalle nicht verrückt machen zu lassen: "Der Kniff wird sein, das Publikum so weit wie möglich auszublenden und sich mit dem Tipoff nur noch auf den Gameplan zu konzentrieren."

Im Hinspiel kassierten die Gießener am zweiten Weihnachtsfeiertag eine deutliche 68:90-Niederlage in Bonn. Sollten die Baskets auch das zweite Liga-Duell für sich entscheiden, können sie das letzte Hauptundenspiel gegen Oldenburg am 1. Mai vor eigenem Publikum ganz entspannt angehen.

Stand: 27.04.2017, 20:28