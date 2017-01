Baskets Bonn weiter mit weißer Weste

Bonn bezwang die Gäste am Mittwochabend (04.01.2016) mit 89:70 (43:36). In den ersten zehn Spielminuten sammelten die Baskets 29 Punkte, ließen dann aber etwas nach. Dennoch erspielte sich Bonn zur Halbzeit eine 43:36-Führung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Litauer auf wenige Punkte heran, doch die Mannschaft von Headcoach Predrag Krunic hielt dagegen und baute die Führung im dritten Viertel um zehn Punkte auf 71:54 aus. Im letzten Abschnitt leisteten die Gäste kaum noch Widerstand.

Besonders die "Dreier" frustrierten die Litauer: Bis Ende des Spiels fanden neun von 20 (45 %) Drei-Punkte-Würfen der Bonner ihr Ziel. Bester Werfer bei den Baskets war Ken Horton mit 20 Punkten, Josh Mayo kam auf 17 Zähler.

Bonn mit guten Chancen auf das Achtelfinale

Bonn führt die Gruppe M nach dem dritten Spieltag der zweiten Zwischenrunde mit sechs Punkten an. Auf Platz zwei folgt KK Prienu-Birstono mit fünf Punkten vor den Oberwart Gunners aus Österreich (vier Punkte), die im Parallelspiel den zyprischen Klub Apoel Nikosia (drei Punkte) mit 79:74 (42:42) besiegten.

Der erste Platz ist in dem Modus besonders wichtig, weil der zweite Rang nicht in jedem Fall für die Achtelfinal-Qualifikation ausreicht: Neben den Tabellenersten der sechs Zwischenrunden-Gruppen ziehen nur die zwei besten Gruppenzweiten in die Runde der besten 16 ein.