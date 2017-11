Bonn gegen Würzburg unter Zugzwang

Nach einem eigentlich ordentlichen Saisonstart sind die Telekom Baskets Bonn in den letzten Spielen etwas aus dem Tritt geraten. Der unnötigen 69:73-Niederlage trotz zwischenzeitlicher 18-Punkte-Führung in Jena folgte eine deutliche 62:84-Pleite in der Champions League gegen Nanterre. Mit vier Siegen und drei Niederlagen auf dem Konto rangiert die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic als Tabellenneunter nun knapp außerhalb der Playoff-Ränge.

Würzburg kommt angeschlagen nach Bonn

Am Sonntag (12.11.2017/17.30 Uhr) empfangen die Rheinländer s.Oliver Würzburg, derzeit mit einem Sieg mehr als Bonn auf Platz sieben. Allerdings musste das Team des ehemaligen Bundestrainers Dirk Bauermann zuletzt drei knappe Niederlagen in Serie wegstecken. Für die Gäste wird Andrej Mangold auflaufen, der zwischen 2011 und 2016 insgesamt 173 BBL-Spiele für Bonn absolvierte und erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Parks fehlt drei Monate

Fehlen wird den Bonnern weiterhin Jordan Parks. Der Neuzugang wird sich einer Knie-Operation unterziehen und voraussichtlich drei Monate ausfallen. "Bislang konnten wir seinen Ausfall durch unsere breite Rotation ordentlich kompensieren, dennoch trifft er uns hart" , sagte Bonns Sportmanager Michael Wichterich.

Nach der Partie gegen Würzburg geht es für die Baskets schon am Mittwoch (15.11.2017) in der Champions League mit einem Heimspiel gegen Besiktas Istanbul weiter.

Stand: 11.11.2017, 16:09