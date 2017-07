Olympische Spiele an Rhein und Ruhr?

Sportschau | 13.07.2017 | 01:17 Min.

Können die Olympischen Spiele 2028 oder 2032 in Nordrhein-Westfalen stattfinden? An geeigneten Sportstätten mangelt es jedenfalls nicht, denn Stadien für olympische Wettbewerbe gibt es zuhauf in der Rhein-Ruhr-Region.