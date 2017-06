Kohlschreiber schafft Auftaktsieg in Halle

Einer von acht Titeln: Rekordsieger Roger Federer, hier bei seinem Haller Sieg 2013.

Insgesamt holte der 35-jährige Schweizer in Halle achtmal den Siegerpokal und ist damit der GWO-Rekordsieger, und daran erinnerte sich Federer auch bei seiner Ankunft am Samstag: " Es ist ein gutes Gefühl, wieder hier zu sein. An einem vertrauten Ort, an dem man schon so viel Erfolg gehabt hat. " Er wird in der ersten Runde auf den Taiwanesen Yen-Hsun Lu (ATP-Nr. 68) treffen.

Acht deutsche Spieler im Hauptfeld

Mit dem Weltranglistenzwölften Alexander Zverev, seinem älteren Bruder Mischa Zverev (31.), Vorjahressieger Florian Mayer (44.), dem Warsteiner Jan-Lennard Struff (47.), Dustin Brown (76.) und Tommy Haas (307.) stehen sechs weitere deutsche Spieler in Halle auf dem Platz. Über die Qualifikation konnte zudem noch Maximilian Marterer ins Hauptfeld rutschen.