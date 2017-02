Wie der Wintersport ins Sauerland kam

Am kommenden Wochenende, exakt am 5. Februar 2017, feiert das Sauerland den Beginn des Wintersports in seiner Region. Ein historischer Zug der Königlich-Preußischen Eisenbahn fährt aus verschiedenen Städten des Ruhrgebiets nach Winterberg. Ziel ist das Nostalgie-Skirennen in Neuastenberg. Heute erwünscht, war der Schnee für die armen Dorfbewohner im Sauerland Anfang des 20. Jahrhunderts eher ein Fluch. Der Boden gefroren, die Tiere im Stall. Viele Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Skier kennen nur Förster und Jäger, um sich auf den verschneiten Wiesen und Feldern fortbewegen zu können.

Via Umlauflift hoch auf die Berge

Geheimaktion: In der Nacht auf die Piste

Als der Winterberger Kaufmann Georg Brinkmann zum ersten Mal von Skiern hört, mit denen man auch die Berge hinunter fahren kann, bestellt er heimlich fünf Paar Ski aus dem Schwarzwald. Nachts schleicht er sich mit Freunden aus dem Haus, klettert einen Berg rauf und probiert die Skier aus. Bärbel Michels beschäftigt sich seit Jahren mit der Geschichte des Wintersports im Sauerland. "Das war natürlich kein Skifahren so wie wir es heute sehen, sie sind mehr runter gerutscht und gefallen. Aber es hat ihnen Spaß gemacht." Noch besser wird es mit dem neuen Bahnhof in Winterberg. Mit den Zügen kommen die ersten Wintersportler ins Sauerland.

Zugankunft in Winterberg

Vom exotischen Hobby zum Wintersportmekka

Allmählich erkennen dann immer mehr Kaufleute, dass man mit diesem exotischen Hobby auch Geld verdienen kann. In den Großstädten des Ruhrgebietes und Rheinlandes machen die Berichte vom Schnee im Sauerland die Runde. In Düsseldorf und in Dortmund werden die ersten Skiclubs gegründet, und die Züge transportieren immer mehr Skifahrer nach Winterberg.

Wintersportler werden musikalisch empfangen

Heute, 110 Jahre später, ist das Sauerland ohne Wintersport kaum noch vorstellbar. Es gibt 57 Skigebiete mit mehr als 120 Pisten. Bei guten Schneebedingungen kommen oft mehrere zehntausend Skifans an einem Wochenende in die Wintersportarena Sauerland.