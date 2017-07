Großbaustelle Gesundheitspolitik

Die neue Landesregierung muss in vielen Bereichen schnell handeln, dazu gehört auch die Gesundheitsversorgung der Menschen in NRW . Immer größer wird der Kostendruck auf Kliniken und Pflegestationen, vor allem im ländlichen Raum müssen ganze Abteilungen schließen. Hinzu kommt, dass viele junge Ärzte nur noch in den Großstädten arbeiten wollen.