WDR 5 Kabarettfest aus Köln

"Voll der Stress" heißt das aktuelle Programm von Comedian John Doyle und das gilt für den Wahl-Kölner aus New Jersey erst recht, seit er sich ständig für Donald Trump rechtfertigen muss. Dabei macht ihm seine Bandscheibe viel größere Sorgen…

Bodo Bach könnte all das nicht schrecken: "Unser durchgeknallter Planet dreht sich unermüdlich weiter." Doch er macht das Beste draus und nimmt's, wie's kommt und nicht selten kommt's dicke. In seinem neuen Programm "Pech gehabt!" steht er wieder mittendrin im prallen Leben und stellt die richtigen Fragen: "Werd' ich vom Pech verfolgt oder geh'n mir nur zufällig in die gleiche Richtung?" Egal welche Erlebnisberichte unser Lieblingshesse diesmal abliefert, wie immer zeigt sich Bodo vielseitig, vielschichtig und vor allem vielosophisch!

Helmut Schleich kann man wohl als Parade-Bayern bezeichnen: Seine Parodien von Strauß oder Papst Benedikt XVI. haben Kult-Status und er könnte dank seiner TV-Präsenz problemlos von Auftritten in der Heimat leben. Trotzdem reizt ihn das Touren außerhalb der Landesgrenzen – zur Freude des Kölner Publikums.

Christoph Tiemann schließlich ist WDR 5-Hörern aus vielen Glossen (Tiemanns Wortgeflecht) vertraut. Mittlerweile hat sich das Münsteraner Multi-Talent auch als Solo-Kabarettist etabliert. "Angriffslustig" lautet sein Motto, ob nun gegen die katholische Kirche oder Erdogan.

Gastgeber Rainer Pause

Aufzeichnung vom 23. April 2017 aus dem Kölner Theater am Dom.

Redaktion Michael Lohse