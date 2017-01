Von einem, der auszog, politisch zu werden

Am 25. Januar 1937 in Graz geboren, verlebte Werner Schneyder eine bedrückende Nachkriegskindheit in Kärnten. Schon damals stellte er unbequeme Fragen, etwa nach der NS-Vergangenheit. Bereits als Schüler begann er, journalistisch zu arbeiten, später studierte er Kunstgeschichte und Publizistik in Wien, betätigte sich als Barsänger, Werbetexter, Sportreporter und als Dramaturg am Landestheater in Salzburg.

Beim Kabarett landete er eher zufällig. Ein Freund stellte den Kontakt zu Dieter Hildebrandt her, mit ihm stand Werner Schneyder dann von 1974 an acht Jahre lang gemeinsam auf der Bühne. Ein Glücksfall - für beide. Anders als Dieter Hildebrandt, der immer gesagt hat, dass er öffentlich auftreten möchte, so lange wie er es irgendwie schafft, hat Werner Schneyder beschlossen, nun endgültig Abschied von der Bühne zu nehmen - mit einem allerletzten Programm: "Das war´s von mir". Premiere ist am 25. Januar 2017 in Wien.

Redaktion: Hans Jacobshagen