Wo der Schweinestall swingt (2/4) - 12.02.2017

Auf der Suche nach Natur und Platz für die Verwirklichung ihrer Träume kam die seit den 1970er Jahren bestehende Lebensgemeinschaft in den halbverfallenen Ort und gründete das "Zukunftswerk Klein Jasedow". Projekte wie das Klanghaus, das Mehrgenerationenhaus, der Kräutergarten Pommerland und die Gongmanufaktur entstanden. Anfangs von vielen Einheimischen als Exoten belächelt, haben die einstigen "Zugezogenen" mittlerweile eine ganze Region mit ihren Ideen geprägt.

Wo der Himmel so nah (3/4) - 19.02.2017

In dem kleinen Ort am schwäbischen Meer lebt Ulrich Fentzloff. Er ist der Pfarrer in Langenargen und spaziert besonders nachts gern durch den Ort, denn er leidet seit 40 Jahren unter Schlafstörungen. Im Internet kann man im "Tagebuch eines Landpfarrers" von seinen nächtlichen Aufzeichnungen lesen. Was hält ihn in der kleinen Gemeinde am Bodensee? Liegt die Lebensqualität in der Überschaubarkeit? Oder ist man hier dem Himmel näher als in der großen Stadt?

Wo die Gedanken hausen (4/4) - 26.02.2017

Der Berliner Dichter Thomas Kapielski kann als Fachmann in punkto Provinz gelten. Für seinen Band "Ortskunde" reiste er vom Schreibtisch aus via Internet quer durch die Republik und wusste Erstaunliches zu berichten, etwa von Fahrradrekordversuchen in Obertopfstedt oder der Umbenennung von Schneger aus gutem Grunde. Doch liegt nicht die wahre Provinz in unseren Köpfen? Auch Volker Strübing, ebenfalls Autor in Berlin, war erstaunt. Als Stadtschreiber in Bayreuth fiel ihm die Eingewöhnung in die Festspielstadt wesentlich leichter als die Rückkehr nach Berlin.

