Schuldenfalle - Wie herauskommmen?

Besonders gefährdet sind Alleinerziehende und Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, also etwa mit befristeten Arbeitsverträgen oder Mini-Jobs. Ein weiteres Problem: Viele Verbraucher müssen einen immer größeren Anteil ihres Einkommens für steigende Miet- und Energiekosten aufwenden. Das bringt manchen an den Rand der Armutsgrenze. Betroffen sind auch viele Menschen aus der Mittelschicht. Hilfe bieten Schuldnerberatungen. Allerdings warnen Verbraucherschützer immer wieder vor unseriösen Anbietern. Vertrauenswürdig sind zum Beispiel die Angebote von Kommunen, Verbraucherzentralen und Wohlfahrtsverbänden.

Trotz positiver Wirtschaftsentwicklung und sprudelnder Steuereinnahmen für die öffentlichen Haushalte geraten mehr Menschen in die Schuldenfalle. Was glauben Sie, woran liegt das? Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Thema Überschuldung? Wie leicht gerät man in die Schuldenfalle? Wie kommt man wieder heraus?

Gast: Volker Naujok, Schuldner- und Insolvenzberater bei der Verbraucherzentrale Essen

Redaktion: Claudia Dammann