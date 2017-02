Was halten Sie von der Hygiene-Ampel?

Sie war im Landtag in Düsseldorf lange umstritten, die von der Landesregierung gewollte Hygieneampel, die über die Zustände in Küchen der Restaurants, in den Backstuben und Bäckereien, in Imbissbuden, in Metzgereien Auskunft geben soll. In den Vereinigten Staaten ist eine Hygiene-Ampel längst eine Selbstverständlichkeit, in Nordrhein-Westfalen wird sie als "Gastro-Pranger" aufgefasst - sowohl von der Opposition im Landtag wie vom Hotel- und Gaststättengewerbe und den Berufsverbänden der Bäcker und Metzger.

Was halten Sie von einer Hygiene-Ampel, wenn Sie essen und einkaufen gehen? Dient Sie Ihnen zur Orientierung oder vertrauen Sie, dass aufgrund der Lebensmittelüberwachung durch die zuständigen Ämter alles in Ordnung ist? Wenn die Ampel nicht auf Grün stehen sollte - meiden Sie dann das Lokal auch schon bei Gelb? Betrachten Sie die Hygiene-Ampel als "Pranger"?