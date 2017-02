Tagesgespräch: Was darf Kunst im öffentlichen Raum?

Manaf Halbouni ist ein deutsch-syrischer Künstler, der in Dresden lebt. Seit einer Woche ist der 32jährige auch weit über Dresden hinaus bekannt, weil er - genehmigt - vor der Frauenkirche drei ausgediente Linienbusse mit einem Kran hochkant hat aufstellen lassen. Damit will er an die Zerstörung von Aleppo erinnern, aber auch an das zerstörte Dresden nach dem Bombenangriff am 13. Februar 1945.

Seither stehen die Busse auf dem Kopf im Zentrum der Diskussion: Das ist Kunst, und Kunst soll provozieren, nachdenklich machen, erinnern, erst recht im öffentlichen Raum, damit sich viele damit auseinandersetzen, sagen die einen.

"Abscheuliche Provokation, pietätlos gegenüber den Opfern und Zeitzeugen des 13. Februar," sagt ein Dresdner Bürger, stellvertretende für viele andere, und beantragte eine einstweilige Verfügung beim Dresdner Verwaltungsgericht. Das Mahnmal soll nach dem 2. April wieder abgebaut werden.

Wie beurteilen Sie grundsätzlich Kunst im öffentlichen Raum? Und was halten Sie von den Bussen vor der Dresdner Frauenkirche? Was darf, was soll Kunst im öffentlichen Raum leisten - wie weit darf sie gehen? Ist Ihr Ziel, aufmerksam und nachdenklich zu machen, erreicht, wenn sich eine kontroverse Diskussion entspannt?

Rufen Sie uns während der Sendung an (WDR 5 Hotline 0800 5678 555) oder schreiben Sie uns Ihren Kommentar in unser Gästebuch - von 11:00 bis 14:00 Uhr.

Studiogast: Klaus Staeck, ehem. Präsident der Akademie der Künste in Berlin

Redaktion: Mark vom Hofe