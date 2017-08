Terroranschlag in Barcelona: Wie reagieren Sie?

Ein Angriff im Herzen Barcelonas mit 13 Toten und 100 Verletzten, ein verhinderter Anschlag offenbar ähnlichen Musters im Badeort Cambrils und eine Explosion in Alcanar. Wieder wurde ein Terroranschlag auf ein 'weiches Ziel' verübt, Touristen und Feiernde wurden verletzt und getötet als ein Kleintransporter im Zickzackkurs durch die Fußgängerzone in Barcelonas Altstadt fährt. Nach Angaben der katalanischen Regionalregierung kamen die Menschen, die getötet oder verletzt wurden, aus 24 verschiedenen Ländern, darunter möglicherweise auch drei Deutsche.

Wie reagieren Sie auf die aktuellen Nachrichten über die Terroranschläge in Spanien? Bewegt Sie der Anschlag in Barcelona noch oder ist der Terror schon Routine? Verändert der Terror Ihr Verhalten? Passen Sie Ihr Verhalten an und meiden Sie die großen Urlaubszentren? Wie beeinflusst der Terror Ihren Alltag? Wie reden Sie darüber? Welche Reaktionen halten Sie für übertrieben, welche für angemessen und was kann hilfreich dabei sein, mit der fast alltäglich gewordenen Terrorgefahr umzugehen?

Gast: Prof. Dr. Michael Krämer, Präsident des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP)

