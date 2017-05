Weiter schlechte Abgaswerte für Diesel-Autos - was tun?

Die Opposition im Bundestag hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) wegen des VW-Abgas-Skandals und hoher Stickoxid-Werte auch bei modernen Diesel-Autos scharf attackiert. Es sei skandalös, dass Dobrindt der Öffentlichkeit seit eineinhalb Jahren amtliche Messungen zum CO2-Ausstoß vorenthalte. Es könne nicht sein, dass sogar neue Euro-6-Fahrzeuge die Grenzwerte überschreiten.

Während die Franzosen mit Renault und Peugeot neue Wege einschlagen wollen und auch die Seat-Spanier sich bewegen, blockieren bislang Fiat und allen voran die Deutschen mit Volkswagen und Mercedes einen Kurswechsel.

Muss der Abgas-Betrug bei Volkswagen und vielen anderen Autoherstellern in Europa endlich Konsequenzen haben? Was erwarten Sie von der Autoindustrie? Welche Verantwortung sollte die Politik übernehmen, etwa Verkehrsminister Dobrindt und Umweltministerin Hendricks? Fahren Sie ein Diesel-Auto? Was machen Sie mit Ihrem Diesel: verkaufen oder behalten?



Rufen Sie uns während der Sendung an (WDR 5 Hotline 0800 5678 555) oder schreiben Sie uns Ihren Kommentar in unser Gästebuch - von 11.00 bis 14.00 Uhr.

Studiogast: Arndt Brunnert, WDR-Redakteur und Automobilexperte

Redaktion: Jessica Eisermann