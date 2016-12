Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Echte Hobbits - Das große Rätsel um die Hobbit-Menschen

WDR 5 Leonardo | 23.12.2016 | Länge: 06:36 Min.

Hobbits gehören zu den bekanntesten Wesen der Fantasy-Literatur. Doch es gab sie - in ähnlicher Form - sogar in der realen Welt. Wie Forscher erst in diesem Jahr bestätigen konnten, lebte auf der indonesischen Insel Flores eine den Hobbits ähnliche, kleinwüchsige Menschenart. | audio