Wie weiter nach Brexit, Trump und Aleppo?

Die Krisen häufen sich, die Einschläge kommen näher. Und doch fahren wir fort, als sei nichts geschehen. Aber immer nur weiter kann es in einem Europa nicht gehen, an dessen östlichen Grenzen Krieg herrscht, dessen Innenstädte vom Terror erschüttert werden, vor dessen Küsten jeden Tag unzählige Menschen ertrinken. Ein Europa, dessen demokratische Legitimation unsicher ist und in dem die sozialen Gegensätze zunehmen, ein Europa, dem weder eine kohärente Außenpolitik noch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und schon gar keine realistische Flüchtlingspolitik gelingt.

Kermanis Gesprächspartner am 13.02. ist Joschka Fischer

Ein Europa, das sich aus Angst vor seinen Gegnern nicht einmal mehr zu streiten traut, das in Deutschland von links bis rechts die Reihen fest schließt, ohne zu merken, dass Demokratie von der harten, aber stets gewaltfreien Auseinandersetzung lebt. Eine Welt, deren mächtigster Staat nun von Donald Trump regiert wird.

Schriftsteller Navid Kermani, Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, wird eine Woche lang kreuz und quer durch Deutschland reisen, morgens Schulen besuchen und abends an den großen Bühnen der Republik mit jeweils einem anderen Gast über die Zukunft Europas sowie unserer Demokratien nachdenken.