Milo Rau: "Ich bitte darum, nicht geschlagen zu werden"

WDR 5: Wenn man sich anschaut, was Sie gerade so alles machen und in den letzten Jahren gemacht haben, frage ich mich, ob es irgendjemanden gibt, der Vergleichbares gemacht hat im deutschsprachigen Theater. Mir ist nur Christoph Schlingensief eingefallen, der bei ähnlicher Freundlichkeit für die Dinge auch eine gewisse Radikalität an den Tag gelegt hat wie Sie. Fühlen Sie sich wohl mit dem Vergleich?

Rau: Schlingensief, das war natürlich eine andere Zeit. Aber natürlich habe ich mich mit ihm, wie viele meiner Generation, gekreuzt. Ich glaube, der Unterschied damals war, dass die Zeichen noch nicht so ganz auf Sturm und Katastrophe standen, die Rechte noch nicht so stark, der Klimawandel noch nicht so klar war wie jetzt. Es hat sich seitdem noch einmal beschleunigt.

Wir versuchen trotzdem ab und zu Spaßmomente einzubauen, wie jetzt den Sturm auf den Reichstag. Also quasi eher Schlingensief-Momente, wo man sich alle miteinander kurz in der Utopie badet, bevor man sich wieder an die Arbeit macht. Er war natürlich ein ganz wichtiger Künstler. Es gibt dann noch Beuys, den man nennen könnte, der auch alles gemischt hat: Politik, Kunst, sozialen Aktivismus. Das ist aktuell schon wichtiger geworden.

WDR 5: Wenn Sie Beuys nennen: Das sind ja alles Menschen, über die sich die Leute unglaublich aufregen konnten und auch noch können. Im positiven und negativen Sinne. Ich meine das gar nicht wertend. Sie scheinen ja auch ein Aufreger-Potenzial zu haben.

Milo Rau polarisiert. Wenn er beschimpft wird, versucht er ruhig zu bleiben

Rau: Ich war schockiert. Vorgestern wurde ich von einem Journalisten beschimpft, und dann hat er mich geschlagen und zu Boden geworfen. Ein ziemlich bekannter Journalist, dessen Namen ich nicht nennen muss. Aber ich dachte: Woher kommt eigentlich diese Aggression? Es ist tatsächlich so, dass ich immer sehr, sehr freundlich bin. Meine Projekte sind nicht immer freundlich, aber wir als Team schon. Es ist immer sehr offen, wie wir mit den Menschen und der Kritik umgehen. Ich bitte darum, nicht noch einmal geschlagen zu werden!

WDR 5: Wie erklären Sie sich das, dass Sie solche Emotionen in den Leuten hervorrufen? Gerade bei einem Journalisten, der einer gewissen Neutralität verpflichtet sein sollte.

Rau: Ich bin mit einer Schweizer Freundlichkeit ausgestattet. Es beginnt ja immer mit Beschimpfungen. Dann bleibe ich immer sehr ruhig. Ich suche bis zuletzt den Fehler bei mir. Und das wird oft als Arroganz ausgelegt. Das führt zu noch mehr Aggressionen, weil ich letztlich so entspannt bleibe.

WDR 5: Sie regen sich ja selber auch über Missstände auf. Sie sind permanent Thema Ihrer künstlerischen Auseinandersetzung. Was regt Sie so auf?

Rau: Ich bleibe ja nur so ruhig, weil ich ständig meinen Dampf in diesen Projekten ablasse. Mich regt diese Schweizer Neutralität, überhaupt die so genannte europäische Neutralität total auf. Das ist eine Wohlstandszone, in der alles neutral ist. Natürlich beruht diese Zone auf der Ausbeutung ganzer Weltteile. Diese Zusammenhänge will ich aufdecken. Es ist ein Ziel meiner Arbeit.

Und wenn ich darüber nachdenke, ist es auch ein Grund, warum ich als so provokant gelte: Weil ich immer in der neutralsten Ecke, in der schönsten Ecke, im größten Frieden das Trauma und den Widerspruch suche. Das war auch beim Weltparlament wieder der Fall. Alle haben gehofft, jetzt wird es ganz friedlich, alle guten Menschen treffen sich und werden die Internationale singen. Aber dann waren da auch leider zehn Nazis dabei. Die gibt es halt auch im Weltparlament, die dürfen nicht fehlen.