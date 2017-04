NRW-Tipp: Düsseldorf

Die Linie 706 der Rheinbahn ist der perfekte Einstieg in eine Tour durch Düsseldorf. Zwischen den beiden Endhaltestellen gondelt die Straßenbahn für kleines Geld rund um und mitten durch die Stadt - vorbei am ehemaligen Eishockeystadion der DEG am Brehmplatz, am schicken Kö-Bogen, und Schauspielhaus. Dort lohnt sich ein Umstieg in eine Linie Richtung Norden zur Haltestelle Nordfriedhof. Friedhofsleiter Stefan Süß sagt, dass hier viele Verstorbene der Düsseldorfer Stadt- und deutschen Industriegeschichte beerdigt worden sind und zeigt mir den sogenannten Millionenhügel, wo bekannte Namen wie Lueg, Haniel und Henkel zu finden sind. Ein Friedhofsbereich, der wohl vor allem für Millionäre gedacht war und deshalb, so Friedhofsleiter Süß, nennen die Düsseldorfer den Bereich den „Millionenhügel“. Es lohnt sich, einfach über das fast 70 Hektar große Gelände zu schlendern und in Ruhe die Grabkunst der verschiedenen Epochen zu betrachten.

Dörflliche Atmosphäre

Nun geht es quer durch die Stadt in den Düsseldorfer Süden - ins beschauliche Urdenbach am Rhein, ein ehemaliges Fischerdorf. Als der Rhein noch in seinem alten Bett floss, hatte Urdenbach einen Hafen. Deshalb blühte dort der Handel und deshalb hatte das kleine Dorf auch früh ein eignes Gerichtswesen. Das Gerichtsgebäude von 1535 gibt es noch, es liegt an der Urdenbacher Dorfstraße. Auf relativ kleinem Raum drängen sich in Urdenbach viele Baudenkmäler, praktischerweise jeweils mit Plaketten und Kurzinfos über die Geschichte versehen. Z.B. die Villa im italienischen Stil. Dort haben einst Luise Dumont und Gustav Lindemann gelebt, die in Düsseldorf das Schauspielhaus gegründet haben. Genau hinzuschauen lohnt sich In der Innenstadt und insbesondere in der Altstadt gibt es viel zu sehen.

Vorbei am Jan-Wellem-Denkmal vor dem Rathaus führt Stadtführer Horst Winter z.B. zu den Überbleibseln des ehemaligen Stadtschlosses und zum Radschlägerbrunnen. Große Entfernungen muss man in der Altstadt nicht zurücklegen. Aber man muss schon mal genauer hinsehen. Überall gibt es Kunst zu entdecken, spannende Details wie die am Kaufhof an der Kö, an dessen Stirnfassade zwei vermeintliche, an Wasserspeier erinnernde Männerköpfe prangen - die sich bei näherem Hinsehen aber als Ensemble aus nackten Leibern entpuppen. Stadtführer Horst Winter ist sich daher absolut sicher, dass sich ein Besuch in Düsseldorf immer wieder lohnt.