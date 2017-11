In "Die Wasserkrieger" mischen sich Fiktion und Realität. "Das Material ist nah an der Wirklichkeit", sagt Autor und Regisseur Tim Staffel. Die Verbindungen zur Realität seien so eng, dass sie bei der Produktion "teilweise selbst erschrocken waren, wie viel davon wahr ist". Fast alle Geschichten seien der Wirklichkeit entlehnt, Menschen, Situationen. Er habe dennoch die Umsetzung als Hörspiel gewählt, weil er so das "Rädchen weiter drehen" konnte, ins Fiktionale überspitzen. "Es ist der Kampf um eine Ressource, die endlich ist."

Aufnahmen in echter Kulisse

Um das vom WDR in Kooperation mit dem Deutschlandradio entstandene Hörspiel möglichst realistisch wirken zu lassen, hat Staffel mit den Darstellern viele Szenen an echten Schauplätzen aufgenommen und die Schauspieler improvisieren lassen: im Schweinemastbetrieb, in der Wasserabfüllanlage, auf der Staumauer. Die Schauspieler agierten so ganz anders als im Studio, so Staffel.