Der weibliche George Orwell

Juli Zeh, 1974 in Bonn geboren, zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen. Ihr letzter Gesellschaftsroman "Unterleuten" war ein Bestseller und beschrieb den Kleinkrieg in einem Dorf rund eine Autostunde von Berlin entfernt - in einem Landstrich, in dem sie auch lebt und den Stoff für das Skript gewissermaßen als Rahmen vor der Haustür hatte.

Im Mittelpunkt ihres neuen Buchs "Leere Herzen" stehen zwei Geschäftsleute, die einst angetreten waren, die Welt zu verbessern. Längst jedoch haben sie sich im Reichtum eingerichtet, betreiben eine erfolgreiche Firma namens "Die Brücke", von der niemand so recht weiß, wasdort passiert, bis auf die beiden Inhaber: Sie machen das Geschäft mit dem Tod.

Um was für Geschäfte es sich in der heutigen Cyber-Welt handelt, erzählt Juli Zeh im Gespräch mit Jürgen Wiebicke.

Redaktion: Mark vom Hofe

Literaturhinweis: Juli Zeh: Leere Herzen. Luchterhand Verlag, 2017.