Ein halbes Jahr nach der Landtagswahl - Was hat sich verändert?

Was hat sich in der Schulpolitik geändert?

Eines der größten Streitthemen in der Landespolitik ist die Frage, wie eine gute Bildungspolitik aussieht. Die neue Schulministerin Yvonne Gebauer hat also viele Konzepte in der Tasche: mehr Lehrer, bessere Ausstattung und eine Reform der Inklusion gehören dazu. Die wichtigste Baustelle ist aber ohne Frage die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren.

Was hat sich bei der Sicherheit geändert?

Ihren Wahlsieg haben CDU und FDP auch dem Thema „Sicherheit“ zu verdanken. Mehr Polizisten haben sie angekündigt. Die sollen besser ausgestattet werden und auch härter durchgreifen, wenn das nötig ist. Wie viel davon ist inzwischen schon Realität?

Wie geht es den Ex-Regierungsparteien in der Opposition?

Für SPD und Grüne war der Wahlabend ein Schock, sie haben nicht nur Stimmen verloren, sondern landeten auch in der Opposition. Wie haben sich die beiden Parteien in ihrer neuen Rolle eingefunden?

Wie ist das Klima im Landtag?

Fast 200 Abgeordnete sitzen im neuen Landtag, zu den fünf Fraktionen gehört erstmals auch die AfD . Und die Parteien aus Regierung und Opposition haben ihre Rollen getauscht. Wie hat sich das Klima, das Miteinander der Abgeordneten dadurch in den vergangenen Monaten verändert?

Redaktion: Daniela Junghans und Lars Krupp

Stand: 08.11.2017, 14:49