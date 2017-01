"Schulz hat noch Chancen, zu voller Form aufzulaufen"

WDR 5: Schulz hat betont, dass er von unten kommt. Das war ein roter Faden, der durch die Rede ging. Dass er die Menschen kennt. Dass er in seinen Jahren als Bürgermeister von Würselen die Probleme der Bürger bestens kennengelernt hat. Das ging auch an die Kritiker, die sagen, der kann keine Innenpolitik. Reicht das Ihrer Meinung nach, dieses „Ich bin einer von euch“?

Tilman Mayer: Innerhalb der breiteren Anhängerschaft, also der potenziellen SPD -Wähler könnte ich mir vorstellen, dass das zumindest Sympathie und vielleicht auch eine Zustimmung erzeugt. Ob es darüber hinaus so begeistert, ist die Frage. Es ist vielleicht mehr als bei Steinbrück, der eben nur auf den Mindestlohn rekurriert hat. Das war zu wenig. Schulz stellt sich durchaus breiter auf. Man kann ihn als Beispiel einer sozialdemokratischen Laufbahn sehen. Aber ob er das gesamte Spektrum abdeckt wie zum Beispiel das, was Olaf Scholz in Hamburg vorweisen kann, ist noch die Frage. Aber bis zum September hat er noch gute Chancen, zu voller Form aufzulaufen.

WDR 5: Wenn ich Sie richtig verstehe, braucht es eine Leidenschaft, etwas Mitreißendes, aber es braucht auch Themen. Haben Sie ein Wahlkampfthema aus dieser Rede gehört?

Tilman Mayer: Das Positive war, fand ich, dass er breite Bevölkerungsschichten angesprochen hat. Er sprach nicht nur, wie man befürchten konnte, von sozialer Gerechtigkeit – was man kaum mehr hören kann. Sondern er ging weit darüber hinaus, hat die Provinz angesprochen, die einfachen Menschen in der Republik. Aber eben auch die Unternehmer. Er hat sich gegen Steuersenkungen ausgesprochen. Es gab kleine Attacken gegen Schäuble, gegen de Maiziere. Übrigens nicht gegen seine Konkurrentin, das war relativ auffällig.

WDR 5: Er hat gesagt, mit ihm könne es kein Europa-Bashing geben und man brauche Europa-Kompetenz, wenn man ins Kanzleramt einziehen wolle. Schulz steht wie kein anderer deutscher Politiker für Europa. Ist das eher eine Schwäche oder eine Stärke für einen Kanzler-Wahlkampf?

Tilman Mayer: Das ist eine gute Frage. Es ist so, dass vonseiten der AfD die Kandidatur von Schulz begrüßt wurde, weil man jetzt gegen Europa eine Person hat, gegen die man anrennen kann. Ansonsten hat er sich bemüht, das Image des Nur-Europa-Politikers etwas abzubauen. Alleine darauf zu bauen, wäre in diesen Zeiten mit den Flüchtlingen und so weiter riskant. Ich glaube, das ist von ihm und der Führung der Sozialdemokraten erkannt. Das hat er im Griff.

Die Fragen stellte Andrea Oster im Morgenecho vom 30.01.2017.

Für eine bessere Rezeption weicht die schriftliche Fassung des Interviews an einigen Stellen vom gesendeten Interview ab. Die intendierte Ausrichtung der Fragen und Antworten bleibt dabei unberührt.